Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polenergii zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 43,54 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 maja.

W związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, Alior Bank po raz kolejny dostosowuje ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki uruchomieniu przez BGK Funduszu Gwarancji Płynnościowych, klienci Alior Banku z segmentu średnich i dużych firm będą mogli łatwiej i szybciej uzyskać finansowanie obrotowe, podał bank.

ING Bank Śląski wprowadził do oferty kartę przedpłaconą Mastercard dla dzieci poniżej 13. roku życia. Posiadaczem karty jest rodzic bądź opiekun prawny, a dziecko jej użytkownikiem, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Alior Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 64,8 mln zł (z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2019 r.), podał bank.

Zarząd CEZ rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 18,3 mld CZK z zysku za 2019 r., co da wypłatę wysokości 34 CZK brutto na akcję, podała spółka.

mBank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancji płynnościowych, podał mBank. Wartość przyznanego limitu na gwarancje BGK wynosi 11 mld zł.

BioMaxima rozpoczęła sprzedaż testów genetycznych do wykrywania SARS-CoV-2, opartych na metodzie Real Time PCR, podała spółka.

Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2020" wyniosła 168 611 rezerwacje do końca marca br., co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019", podała spółka.

Grupa Azoty zaoferowała użyczenie 40 służbowych samochodów osobowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa, podała spółka.

Vivid Games w związku ze złożenia żądania wykonania opcji określonej w umowach pożyczek przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego wyemituje nowe akcje, podała spółka.

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 rok z kapitału zapasowego, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 15,67 mln zł (z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2019 r. w kwocie -27,1 tys. zł), podał bank.

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu Grand Paris Express (GPE), złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 4,4 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2024 r.

Play w ramach akcji "#zostańwdomu" opublikuje serię krótkich filmów z pomocą duetu Marii Winiarskiej i Zosi Zborowskiej-Wrony, podał operator. Play będzie uczył seniorów m.in. jak korzystać z podstawowych aplikacji, doładować konto lub zapłacić fakturę online, czy też obsługiwać komunikatory.

AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce - łącznie dla 4 050 pracowników, podała spółka. Redukcje objęły także Hiszpanię, Francję i Portugalię.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, podał bank. Wynosi ona 125,96 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przekazało Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 4 w Lublinie 230 tys. zł w ramach pomocy organizowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, podała spółka. Środki mają zostać przeznaczone na zakup wyposażenia medycznego pomagającego w zwalczaniu epidemii - m.in. bronchofiberoskopu, który ułatwia badanie dróg oddechowych.

Ponad 0,5 mln klientów Taurona Polskiej Energii załatwiło sprawy, korzystając ze zdalnych kanałów kontaktu w ciągu ostatniego miesiąca, podała spółka. W drugiej połowie marca klienci zawarli w ten sposób o 71% umów więcej przez internet niż miesiąc wcześniej.

Samolot transportowy An-225 Mrija ze sprzętem medycznym zakupionym w Chinach przez KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos wylądował o 9:57 na Lotnisku Chopina w Warszawie, podał KGHM.

Grupa CCC uruchomiła e-commerce dla klientów z Węgier i Austrii poprzez witrynę ccc.eu, podała spółka.

Marvipol Development wprowadził do sprzedaży 67 mieszkań w ramach inwestycji Kłopotowskiego No11 na warszawskiej Pradze-Północ, podała spółka. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2022 r.

Stalprofil ponownie uruchomił skład handlowy w Katowicach po zawieszeniu jego działania spowodowanym wystąpieniem zakażeń koronawirusem u dwóch pracowników, podała spółka. Wpływ czasowego zawieszenia na wyniki spółki może być istotny.

Plantwear wprowadził do sprzedaży bawełniane maseczki ochronne, podała spółka.

Pierwsza faza rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" (OUOW "Żelazny Most") zbliża się ku końcowi, podał Budimex. Spółka wykorzystała łagodną zimę do realizacji prac wyprzedzających założenia zawarte w harmonogramie w zakresie Fazy 2 i 3. Planowany termin zakończenia całości robót to czerwiec 2022 r.

Łączne przychody No Gravity Games ze sprzedaży gry "Alder's Blood" wynoszą ok. 300 tys. zł i przewyższyły już koszty produkcji i wydania gry o ok. 50%, podała spółka

Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ok. 580 tys. sztuk, podała spółka.

Bank Pekao wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony Bankowi Pekao na wspomniane działania wynosi 15 mld zł.

Zarząd Biotonu podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Biotonu odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 25,5 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Asbis Enterprises zdecydują o łącznie 4,16 mln USD dywidendy za 2019 r., tj. o 0,075 USD dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 6 maja br.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 41,6 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza wzrost o 30%, podała spółka.

Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy zakładu mleczarskiego w Wysokiem Mazowieckiem o wartości 26 350 000 mln zł netto, podała spółka.

Polnord sprzedał 87 lokali, a przekazał 220 w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Mercator Medical odnotował 202,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 35,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

EuroRating obniżył rating Getin Noble Bank do CCC z B-. Perspektywa ratingu została utrzymana jako negatywna, podała agencja.

ING Bank Śląski (ING BSK) otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, podał bank. Wynosi ona 124,4 mln zł, łącznie z korektą składki wniesionej w 2019 roku.

ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Bankowi został przyznany limit w wysokości 13 mld zł do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych. Z nowego instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku, podał ING BSK.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące