Przegląd informacji ze spółek

Hubert Staszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy w upadłości ze skutkiem na dziś, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy.

Rada nadzorcza Brastera powołała Agnieszkę Kraszewską do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. Wcześniej rezygnację z pełnienia tej funkcji złożył Adam Szczepanik, który nie podał przyczyn swojej decyzji.

Euro Styl z Grupy Dom Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie inwestycji Polanki Apartamenty w Gdańsku Oliwie, podała spółka.

Rada nadzorcza PZU Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU.

Gremi Media, korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz posiada 78,146% kapitału.

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych dotyczących taboru kolejowego dla realizacji projektu RER NG (Réseau Express Régional New Generation - francuska kolej podmiejska w Paryżu) złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r.

Ryvu Therapeutics liczy na podpisanie jednej lub dwóch umów partneringowych w programach przedklinicznych w tym roku - oprócz ogłoszonej dziś transakcji z Galapagos - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Ryvu zakłada, że II faza badania klinicznego SEL24 powinna ruszyć w drugiej połowie tego roku w Europie i będzie zachęcać Menarini do tego, by jego część przeprowadzić w Polsce.

Erbud otrzymał informację o wznowieniu robót budowlanych na rynku belgijskim - stanie się to w poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - stworzył program skierowany do samorządów z całej Polski, którego celem jest wybudowanie 15 odcinków referencyjnych dróg z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych, podała Grupa Lotos. Trwa nabór projektów do programu.

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 97,1 mln zł netto (119,4 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe, podał Stalprofil.

Alior Bank wprowadził do oferty całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces wnioskowania o pożyczkę z wykorzystaniem Foto ID. Weryfikacja klienta będzie odbywała się za pomocą selfie, podał bank.

PCC Rokita podjęło decyzję w sprawie emisji 200 tys. obligacji serii GB o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Największym ryzykiem dla Ryvu Therapeutics, związanym z epidemią koronawirusa, jest realizacja badań klinicznych, które spółka prowadzi w oparciu o sieć szpitali, obecnie głównie w USA, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Wśród innych ryzyk spółka wymienia także opóźnienia w realizacji projektów discovery, realizowanie umów z dostawcami z Chin i Europy oraz wydłużenie lub nie dojście do skutku rozmów z potencjami partnerami.

Konsorcjum ZUE podpisało z miastem Gorzów Wielkopolski umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." Wartość kontraktu wynosi 56,1 mln zł netto (69 mln zł brutto). Partnerem ZUE w konsorcjum jest FDO, przy czym 95% wartości zlecenia przypada na ZUE. Termin realizacji to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podała spółka.

PCC Rokita podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 200 000 obligacji serii CA o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach III Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zrealizował 70 tys. zadań na sieci w 2019 r. Inwestycje te kosztowały 1,78 mld zł, podała spółka.

Cherrypick Games podpisał umowę ze spółką Skillz Inc. na rozwój mobilnego e-sportu dla wiodącej platformy gier mobilnych - Skillz, poinformowała spółka. Docelowo firmy planują wydać razem od dwóch do pięciu gier.

Grupa INC zakończyła prywatną emisję akcji GenXone. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego w procesie prywatnej emisji akcji, w wyniku której GenXone pozyskała 4,14 mln zł, podał INC.

Photon Energy planuje uruchomienie łącznie 10 farm fotowoltaicznych o mocy 14,2 MWp do końca 2020 r., podała spółka.

Klabater zapowiedział rozbudowany dodatek do "Crossroads Inn" zatytułowany "Nora", który będzie dostępny od 28 kwietnia na platformach Steam oraz GOG.com, podała spółka.

Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy termin zapłaty ceny za udziały ww. spółki, tj. kwoty 8 mln zł, został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r., podał Sfinks.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Urząd Miasta Nowy Targ podpisały umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem "Czyste Powietrze", podał bank.

PrimeBit Games zaplanował premierę płatnej wersji gry "Cave Man Chuck" na platformy Windows Store (PC) oraz Xbox One na 23 kwietnia, podała spółka. Cena sprzedaży wyniesie 4 USD.

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - rozpoczęła wykonywanie testów wykrywających obecność SARS-COV-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO oraz testów serologicznych wykrywających przeciwciała IgM i IgG specyficzne do SARS-COV-2, podała spółka.

Mostostal Zabrze ocenia, że jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia działalności kontraktowej Elektrobudowy, dzięki m.in. posiadanym kompetencjom w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk. Mostostal chciałby przeprowadzić w Elektrobudowie gruntowną modernizację procesów biznesowych, implementując jego system zarządzania projektami.

Rada nadzorcza JSW Innowacje powołała Jacka Srokowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka.

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r. wobec 52,24 mln zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%, podała spółka.

Akcjonariusze CDRL decydują o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 15 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 maja.

LiveChat Software szacuje, że zanotował 9 075 194 USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. r.fin. 2019/2020 (styczeń - marzec 2020) wobec 7 787 623 mln USD rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę dotyczącą powołania Ernesta Bejdy w skład zarządu PZU, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu, podał PZU. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Paweł Surówka złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Banku Pekao i z członkostwa w radzie z dniem 20 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Fabryki Mebli "Forte" odnotowały 35,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 145,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryvu Therapeutics rozpoczęła współpracę badawczo-rozwojową ze spółką Galapagos NV z Belgii, której celem jest rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych, podała spółka.

Games Operators zadebiutuje na GPW w piątek, 17 kwietnia br., podała spółka. Spółka planuje transmisję uroczystości debiutu online.

Po sesji 17 kwietnia 2020 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki Polnord, a włączone - akcje spółki IMC, podało GPW Benchmark.

Zarząd ING Banku Śląskiego oczekuje, że skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 r. będzie niższy niż rok wcześniej, podał bank. ING BSK szacuje ponadto, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w przedziale 170-220 mln zł.

