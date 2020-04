Przegląd informacji ze spółek

Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu .

Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze mają także zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł.

Bank Millennium, jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił usługę, w ramach której klienci mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w innych bankach, podał bank. To kolejne rozwiązanie udostępniane przez bank w oparciu o możliwości stworzone przez dyrektywę PSD2.

Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych.

Ponad połowa inwestorów (57%) wchodzących w ostatnim miesiącu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie miała już wcześniej kontakt z rynkiem, wnika z badania przeprowadzonego przez Martis Consulting wśród 15 domów maklerskich. Nowi inwestorzy najczęściej angażują od 25 tys. do 100 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kęty mogą w 2020 r. być niższe o ok. 60-80 mln zł niższe od zakładanych w budżecie 213 mln zł, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski.

Zarząd Wawelu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 44,99 mln zł z zysku netto za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 30 zł na akcję, podała spółka.

Wartość umowy to 30,5 mln zł netto (37,5 mln zł brutto).

Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za łączną kwotę 2,1 mln euro (9,54 mln zł), podała spółka.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbud, podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę, w ramach której wybuduje fragment drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko- pomorskiego, podała spółka. Wartość umowy to 583,38 mln zł brutto.

Rada nadzorcza Immofinanz powołała Ronny'ego Pecika do zarządu na stanowisko prezesa (CEO) na 3 lata od 4 maja 2020 r. podała spółka.

Games Operators w związku z planowaną na dziś premierą gry "112 Operator" poinformował, że zamierza wydać dodatek do gry (DLC), który nawiązywał będzie swoją tematyką do zwalczania epidemii SARS-CoV-2. Całkowity zysk z jego sprzedaży zostanie przekazany na cele związane ze zwalczeniem epidemii, podała spółka.

Sfinks Polska wprowadził na rynek dwie nowe marki - KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery, podała spółka. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej - The Burgers - to odpowiedź na aktualną sytuację i potrzeby rynku.