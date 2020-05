Przegląd informacji ze spółek

Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 21,63 mln zł netto.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do zarządu na nową kadencję wszystkich siedmiu dotychczasowych członków zarządu spółki, podał koncern.

Prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank.

Prace Scope Fluidics związane z szóstym etapem, tj. certyfikacją i rejestracją projektu PCR|ONE zostaną przedłużone o około trzy miesiące - do 30 września 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19, podała spółka. Jednocześnie realizacja serii testów prewalidacyjnych w projekcie BacterOMIC, obejmujących etap 6a, może zostać wydłużona do końca III kw. br., przy czym zakończenie całości prac określonych w 6 etapie "Badania przedrejestracyjne", zostanie zakończona zgodnie z obowiązującym harmonogramem, tj. w IV kw. 2020 r.

Tauron Polska Energia rozpoczął akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych, podała spółka. Prace potrwają do 31 września br.

Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnym banku, poinformował bank. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w mBanku.

PKP Cargo zamierza do końca maja złożyć wniosek o środki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Idea Bank ma pełną zdolność do 100-proc. absorpcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów, poinformował prezes Jerzy Pruski. Idea Bank ma stać się bankiem pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw i MSP i temu służą prowadzone obecnie prace nad rozwojem kanałów cyfrowych i ofertą.

Asseco ocenia, że 3 do 5 lat to szacowany okres, w którym chmura może stać się w Polsce bardziej popularna od standardowej infrastruktury on premise. Grupa umacnia swoje kompetencje w modelu multicloud, prowadzi aktywne działania sprzedażowe i edukacyjne w tym segmencie i może docelowo rozważyć akwizycje firm cloud'owych, poinformował ISBtech wiceprezes Asseco Data Systems i koordynator ds. chmury Asseco Poland Lech Szczuka.