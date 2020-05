Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień Grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 8 588 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w skali roku, podała spółka.

Zarząd Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka.

Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka zależna Medi-Lynx jest w stanie taki poziom osiągnąć, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.