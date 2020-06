Przegląd informacji ze spółek

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) we współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID - Warszawa przygotował EKOpożyczkę 'Nasza woda', która pomoże mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy, podał bank.

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia części mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik w spadku z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, podał Urząd.

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, co umożliwi rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych, podał operator. Efekt finansowy wynikający ze zmian w PUZP zostanie uwzględniony w księgach II kw. 2020 r.