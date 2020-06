Przegląd informacji ze spółek

APS Energia odnotowała 6,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 32,81 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości.

PKP Cargo Terminale - spółka z Grupy PKP Cargo - podpisała umowy na modernizację i rozbudowę terminalu intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia, podało PKP Cargo. Planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto. Podstawowe prace budowlano-montażowe w terminalu w wykona firma Transbet z Białej Podlaskiej.

Santander Bank Polska wraz z akceleratorem Accelpoint uruchamia kolejną rundę programu AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech oraz insurtech z globalnymi korporacjami, podał bank. Rekrutacja w trzeciej rundzie programu kończy się 30 czerwca br.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach, takich jak te należące do Taurona Ciepło, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - która będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., podał Urząd. Ceny gazu w taryfie dla gospodarstw domowych zostały obniżone o 10,6%, a stawki opłat abonamentowych pozostały niezmienione.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło, podały spółki. Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - podpisał czteroletni kontrakt na przewozy paliwa lotniczego F-34 dla Sił Zbrojnych RP, podał Lotos. To kolejna umowa Lotos Kolej z polskim wojskiem.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie spółki Virgin Mobile Polska przez P4, podał Urząd.

Incuvo rozpoczęło zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy dla dużych inwestorów, które potrwają do 22 czerwca, a od 23 czerwca rozpocznie się druga transza otwarta dla wszystkich na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka.

Unimot Energia i Gaz - spółka zależna Unimotu - spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy osiągnięcia dodatniego wyniku EBITDA w ramach działalności segmentu fotowoltaiki w ramach marki Solar Avia, poinformował prezes Unimot Energia i Gaz Marcin Ludwicki.

Ryvu Therapeutics zdecyduje o sposobie komercjalizacji SEL120 po otrzymaniu wyników z I fazy badań klinicznych, a obecnie najważniejszym elementem nowej strategii jest uruchomienie badań klinicznych SEL120 w nowotworach litych. Spółka prowadzi rozmowy partneringowe i podtrzymuje, że chce sfinalizować choć jedną umowę jeszcze w tym roku, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski.

W Stanach Zjednoczonych została zarejestrowana spółka 3 Seas Energy, w której 75% udziałów ma Unimot, a która będzie zajmować się zakupami ropy w USA i sprzedażą do krajów Europy Wschodniej, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot zakłada, że w Polsce działać będzie co najmniej 65 stacji Avia na koniec 2020 roku, w porównaniu do 51 obecnie, zapowiedział prezes Adam Sikorski.

Orange Polska ma nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie procesu przydziału docelowych częstotliwości dla 5G w niebudzących wątpliwości warunkach prawnych, poinformował ISBtech członek zarządu operatora ds. strategii Witold Drożdż. W przyszłości pasmo wykorzystane teraz dla #hello5G będzie częścią wielozakresowej sieci 5G, pomagając m.in. poprawić zasięg wewnątrz budynków.

Obecna strategia Orange Polska kończy się w tym roku i operator pracuje już nad kolejnym ramowym dokumentem, poinformował ISBtech członek zarządu ds. strategii Witold Drożdż.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołał radę holdingu Grupy PGE, której celem jest zwiększenie efektywności działań grupy kapitałowej, podała spółka.

Komputronik intensywnie poszukuje ok. 12 tys. m2 powierzchni magazynowej w okolicach Poznania, podała spółka. Do tej pory Komputronik korzystał z ok. 30 tys. m2 powierzchni.

Akcjonariusze Unibepu przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 6 945 539,48 zł, co stanowi 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka.

Gra "Realpolitiks: New Power" została zatwierdzona do dystrybucji na konsoli Sony PlayStation 4 i tym samym tytuł miał swój debiut w Europie 15 czerwca, a dziś debiutuje w USA, podało Jujubee. Cena gry to 24,99 USD.

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia, należąca do Grupy Neuca, objęła 40% udziałów KFGN, lidera rynku ośrodków badań klinicznych w Niemczech, specjalizującego się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych - w tym szczepień, podała Neuca. Pratia zakłada objęcie docelowo 100% udziałów w KFGN.

Gra "House Flipper" udostępniona na platformie Nintendo Switch została pobrana w liczbie ok. 8 tys. kopii, podał Ultimate Games.

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 lipca br. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 2 384 245 nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany statutu spółki, wynika z projektów uchwał.

Produkcja maszyn rolniczych w Dobrym Mieście, po przestoju, odbywa się na chwilę obecną normalnie, natomiast wznowienie produkcji w pełnym wymiarze w zakładach w Lublinie planowane jest pod koniec czerwca br., podał Ursus w restrukturyzacji. Na początku 2020 r. spółka podjęła działania niezbędne do możliwie jak największej, przy uwzględnieniu sytuacji grupy kapitałowej Ursus, produkcji ciągników i maszyn rolniczych, jednakże pojawienie się pandemii koronawirusa COVID-19 wpłynęło na ograniczenie w tym okresie planów produkcyjnych i przesunięcie ich na II połowę 2020 r.

Grupa Unimot wprowadziła ofertę instalacji fotowoltaicznych Avia Solar do swojej sieci stacji paliw Avia w Polsce, podała spółka. Od startu projektu Avia Solar w połowie maja, spółka zakontraktowała instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 100 KW.

Akcjonariusze PlayWay przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 62,4 mln zł, co stanowi 9,46 zł na jedną akcję, podała spółka. W podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 6 600 000 akcji zwykłych na okaziciela.

Dekpol odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

QubicGames ustalił datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Dex" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 24 lipca 2020 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 30 czerwca 2020 roku.

IMS odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryvu Therapeutics zamierza pozyskać ok. 150 mln zł z emisji maksymalnie 2 384 245 akcji, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu. W ramach strategii kluczowych projektów badawczych na lata 2020-2022 spółka chce mieć co najmniej trzy projekty w fazie klinicznej, w tym dwa w II fazie badań klinicznych do końca 2022 r., podało Ryvu.

QubicGames (wydawca) ustalił datę wprowadzenia do sprzedaży gry Dex na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 24 lipca 2020 r., podała Sonka.

Best zawarł transakcję nabycia 100 000 sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Best na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r., podała spółka. Best nabył obligacje w celu ich umorzenia.

