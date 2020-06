Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Gremi Media zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,69 ml zł z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 10,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,16 zł na akcję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gaming Factory w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. Prospekt ma zostać opublikowany we wtorek, 23 czerwca.

Ferrum podpisało dwie umowy z Izostalem na sprzedaż i dostarczenie rur stalowych o łącznej wartości 11,87 mln euro (52,89 mln zł) netto, podała spółka.

Curiosity Diagnostics - spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics poinformowała - że w dniach 18-19 czerwca br. przeprowadzony został audyt certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 13485:2016 dla projektu PCR|ONE, podał Scope Fluidics. Spodziewany termin otrzymania certyfikatu ISO 13485:2016 to III kwartał 2020 r.

Aker BP i Equinor zawarli porozumienie komercyjne co do strategii zagospodarowania projektu NOAKA, w którym udziały posiada Grupa Lotos, podał gdański koncern. Ponadto Equinor wraz z partnerami podjęli decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji złoża Sleipner, również z udziałami Lotosu.

Polenergia Farma Wiatrowa 3 - spółka zależna Polenergii - zawarła z Vestas-Poland umowy na dostawy i serwis 55 turbin wiatrowych o mocy łącznie 121 MW, podała spółka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wójta Gminy Wierzbinek związanej z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice, podał Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Decyzja środowiskowa pozostaje zatem w obrocie prawnym.

Setanta i All in! Games oficjalnie zakończyły proces połączenia. Spółka notowana na głównym rynku GPW nosi nazwę All in! Games i jej celem jest umocnienie pozycji kluczowego polskiego wydawcy, współpracującego z utalentowanymi studiami w kraju i za granicą, podano w informacji.

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok, w wysokości 62,6 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Enea szacuje, że może przyłączyć ok. 30 tys. mikroinstalacji prosumenckich w tym roku, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

Enea ocenia potencjał farm fotowoltaicznych możliwych do zbudowania w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na "setki megawatów", poinformował wiceprezes Jarosław Ołowski.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 rok, zgodnie z wnioskiem zarządu.

Lubelski Węgiel Bogdanka nie planuje redukcji zatrudnienia w tym roku i chce utrzymać zdolności produkcyjne, poinformował prezes Artur Wasil.

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia.

Grupa CCC ogłosił, że przyjmuje kurs na "fashiontech", czyli połączenie świata mody i technologii i zamierza m.in. zwiększyć zatrudnienie w działach związanych z nowymi technologiami.

InventionMed zawarł umowę ramową z firmą Proster Company Limited, w wyniku której będzie wyłącznym, autoryzowanym przedstawicielem na terytorium Polski, dystrybuującym testy na COVID-19, podała spółka.

Alior Bank pracuje nad udostępnieniem kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App. Dzięki aplikacji jego klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i będą mogli swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku, podały bank i PWPW.

Gra "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York" w wersji na komputery osobiste (Windows, Mac OS, Linux) i konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One trafi do sprzedaży w III kw. 2020 r., poinformował Draw Distance.

Dodatek do gry planszowej "Nemesis: Lockdown" autorstwa wrocławskiego studia Awaken Realms (AR) z sukcesem zakończył zbiórkę na Kickstarterze, którą wsparło blisko 42 tys. osób. Ovid Works wspólnie ze studiem z Wrocławia pracuje już nad grą wideo "Nemesis: Distress", której premiera w wersji "early access" planowana jest w 2021 r., poinformował Ovid Works.

Tauron Polska Energia, Fundusz Górnośląski i Zarząd Parku Śląskiego podpisały list intencyjny, dzięki któremu przygotują plan parku, zakładający m.in. instalację inteligentnych ławek z ładowarkami, uruchomienie sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także nowej kolejki alejkowej. Na parkingach wokół parku ma powstać infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, a parkowe budynki zyskają energię z odnawialnych źródeł, podał Tauron.

Holo4Labs pozyskał 1,2 mln zł w ofercie publicznej poprzez platformę Smartfunds, podała spółka. Ostatecznie, blisko 170 inwestorów obejmie 12% udziałów spółki przy wycenie post-money 11,2 mln zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 3 grudnia 2019 r. utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję KNF z 6 sierpnia 2019 r. o nałożeniu na Alior Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie, podał bank.

Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln zł, podał Redan.

Zarząd Simple otrzymał dokumenty dotyczące odstąpienia przez zamawiającego od umowy na realizację projektu informatycznego dla pięciu wyższych szkół, podała spółka. Simple ma otrzymać 620 tys. zł brutto z tytułu ogółu prac dotychczas wykonanych.

BBI Development odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podała spółka. Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.

Milton Essex zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka.

CD Projekt potrzebuje więcej czasu na dopracowanie szczegółów wielkiego świata gry Cyberpunk 2077, dlatego zdecydował o kolejnym przełożeniu terminu premiery, poinformował prezes Adam Kiciński. Wierzy on, że nowa data jest ostateczna. Pierwsze opinie mediów grających w Cyberpunka pojawią się za tydzień.

