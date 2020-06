Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka . Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku, podczas gdy kowenant przewiduje maksymalnie 3,5x.

Unimot zaktualizował prognozę skonsolidowanej skorygowanej EBITDA, podwyższając ją do 80 mln zł w 2020 roku (pierwotna prognoza, opublikowana w strategii wynosiła 44,2 mln zł, podwyższona następnie w grudniu 2019 r. do 62,3 mln zł), podała spółka.

Budownictwo należy do nielicznych sektorów, które wykazują relatywnie dużą odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemią COVID-19. Wszystkie duże firmy wykonawcze kontynuują prace budowlane z wydajnością tylko o ok. 5-20% niższą w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, wynika z raportu "Sektor budownictwa w obliczu COVID-19", przygotowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB).