Przegląd informacji ze spółek

Pozbud T&R odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) decydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.

Największy udziałowiec Draw Distance - Bloober Team sprzedał 2 042 436 akcji (tj. 15,58% kapitału) na rzecz nowych inwestorów, m.in. funduszu inwestycyjnego, który deklaruje długoterminową inwestycję, podał Draw Distance. Udział Bloober Team w kapitale Draw Distance spadł w wyniku tych transakcji (dokonanych 23 i 24 czerwca) do 34,98% z 50,56%.

Bumech odnotował 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 32,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Creepy Jar zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał.

Rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. Mateusza Solaka na stanowisko członka zarządu, podał bank.

Akcjonariusze Vistal Gdynia w restrukturyzacji zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy SimFabric podjęło uchwałę o przejściu spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podano spółka. Przejście SimFabric na główny parkiet planowane jest w 2021 r.

Newag zawarł umowę z Województwem Małopolskim na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat za 154,63 mln zł netto, podała spółka. Zamówienie obejmuje prawo opcji do 2 dodatkowych EZT oraz części zamiennych. W razie skorzystania z opcji wartość umowy wyniesie 199,41 mln zł netto.

PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - i Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy (ZPK Rupińscy) podpisały list intencyjny w sprawie budowy ogólnodostępnych stacji LCNG, które umożliwią tankowanie pojazdów zasilanych sprężonym (CNG) i skroplonym (LNG) gazem ziemnym w Suwałkach i Szumowie, podała spółka.

Baltona odnotowała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto po w 2019 r. wobec 4,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka we wstępnych wynikach finansowych.

Łączny obrót największej aukcji kolekcji dzieł sztuki mBanku, która odbyła się 25 czerwca w Desa Unicum, wyniósł ponad 5 mln zł, podał bank. Dochód z licytacji przeznaczony zostanie na powstający właśnie funduszu mBanku "M jak malarstwo", który ma wspierać młodych polskich artystów i artystki.

Data premiery gry "Creepy Tales" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 10 lipca, podało No Gravity Games.

Synektik złożył ofertę dotyczącą robota chirurgicznego Da Vinci w przetargu ogłoszonym przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów, podała spółka. Wartość złożonej przez spółkę oferty wynosi 16 088 234,20 zł netto.

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Ryvu Therapeutics po ostatnim dokapitalizowaniu spółki NodThera przez globalne fundusze, zmniejszyło swój udział w jej kapitale z 8,6%do 4,8%. Ryvu rozwija swój pipeline projektów w obszarze terapii onkologicznych i liczy się z tym, że w kolejnych rundach finansowania NodThery jego udziały w tej spółce spadną, jednakże oczekuje sukcesywnego wzrostu wartości brytyjskiej spółki, jak i wyceny udziałów, poinformował ISBnews dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics Krzysztof Brzózka.

Ryvu Therapeutics otrzymuje sygnały z amerykańskich ośrodków o wznowieniu rekrutacji pacjentów do badań klinicznych. Spółka szacuje, że dotychczasowe opóźnienie wyniesie ok. 3 miesiące, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Brzózka. Ryvu zaprezentowało na wirtualnej konferencji American Association for Cancer Research (AACR), która odbyła się online 22-24 czerwca wyniki głównych programów badawczych spółki z obszarów immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów.

Atal wprowadził do sprzedaży II etap inwestycji Przystań Letnica w Gdańsku, obejmujący 190 mieszkań, podała spółka. Planowany termin oddania tego etapu do użytkowania to III kwartał 2022 r.

Feerum ocenia, że zmiany w dwóch kontraktach z ukraińską spółką Epicentr K LLC, obejmujące obniżenie wartości pierwszego z 26 mln euro do ok. 18,3 mln euro oraz rozwiązanie drugiego na kwotę 8,9 mln euro, nie destabilizują sytuacji spółki. Co więcej, zgoda na ograniczenie projektów jest, według zarządu, przejawem odpowiedzialności i dbałości o relację z partnerem, co zaprocentuje w przyszłości kolejnymi projektami.

Airway Medix odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego i 15,8 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznacza korektę wcześniejszej prognozy w dół o odpowiednio 8,5%, 10,2% i 14,1%, podała spółka.

Rada nadzorcza mBanku odwołała Franka Bocka z funkcji wiceprezesa zarządu ds. rynków finansowych z dniem 31 grudnia 2020 r., podał bank.

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 20,67 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

CD Projekt Red, we współpracy ze studiem animacji Trigger oraz platformą Netflix, stworzy serial anime "Cyberpunk: Edgerunners", które przedstawi zupełnie nową historię ze świata gry "Cyberpunk 2077", podał CD Projekt. Premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

