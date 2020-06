Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku netto za 2019 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 27,58 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję, podała spółka.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wycofał dziś z eksploatacji dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy, podała spółka. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych.

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Wasko powołała na nową kadencję zarząd z Wojciechem Wajdą jako prezesem, podała spółka.

Akcjonariusze Action w restrukturyzacji zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok, wynoszącego 2,21 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie z Dariuszem Pietyszukiem jako prezesem, podała spółka.

Grupa PZU wynajęła 47 000 m2 powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w warszawskim Generation Park Y - najwyższym biurowcu szwedzkiej Skanska na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na główną siedzibę, podała Skanska.

Akcjonariusze Introlu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 4,47 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z treści uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Akcjonariusze ML System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Erbud podpisał umowę z Bouygues Immobilier Polska na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu to 23,3 mln zł netto.

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie za 30,65 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest HI Poborzańska II (dawniej Home Invest Poborzańska I).

Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy.

Libet zawarł aneks do umowy restrukturyzacyjnej z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Banki Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, podała spółka. Nowe porozumienie niezwłocznie wchodzi w życie i obowiązywać będzie do 30 listopada 2020 roku. Strony uzgodniły także możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r., podała spółka.

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki.

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1, podał Stalprofil.

1 lipca rozpocznie się przyjmowanie wniosków w Banku Pekao w ramach rządowego programu Dobry Start, zwanego 300+, podał bank. Klienci będą mogli złożyć wniosek online za pomocą bankowości internetowej Pekao24.

Grupa Boryszew jeszcze przez kilka kwartałów będzie odczuwała skutki COVID-19. W II kwartale spadnie marża EBITDA, a na dzisiaj za wcześnie jest ocenić, czy III kwartał roku będzie już pozytywny, ocenił prezes Piotr Lisiecki.

Naruszenie kowenantu w zakresie wskaźnika dług netto do EBITDA na koniec I kwartału 2020 nie powinno wpłynąć na relacje Grupy Boryszew z bankami, ocenił członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk.

Przy założeniu, że dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu, łączne nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2020 r. wyniosą ok. 50 mln zł. Natomiast w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło w tym roku, ta kwota wyniesie 100-120 mln zł, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny została oficjalnie zakończona, poinformował generalny wykonawca - Budimex. Wartość zrealizowanych prac budowlanych to 672 mln zł netto.

Dom Development rozpoczął zgodnie z harmonogramem wydawanie kluczy w inwestycji Rezydencje Marina Mokotów w Warszawie, gdzie znajduje się 91 apartamentów i 6 lokali usługowych, podała spółka.

Milton Essex liczy, że spółka będzie notowana na rynku NewConnect od września br., poinformował wiceprezes Radosław Solan. Zgodnie z jego słowami, spółka celuje w poziom kapitalizacji ok. 20 mln zł plus wartość nowej emisji.

Piotr Markowski z T-Mobile Polska i Maciej Zengel z Orange Polska obejmą od 1 lipca stanowiska członków zarządu NetWorkS! - spółki joint venture T-Mobile Polska i Orange Polska powołanej do zarządzania siecią RAN obu operatorów, podał T-Mobile Polska.

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2019 r. w wysokości 628,7 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podał bank.

Santander Bank Polska przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz m.in. eKsięgowości i Kantoru Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do windykacji zaległych należności i zawierania umów online, podał bank.

QubicGames rozpoczął działalność typu Porting House - portowanie gier na zlecenie innych wydawców, podała spółka. W ramach działalności spółka planuje do końca 2020 roku rozpocząć realizację dwóch projektów portowania gier na zlecenie.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok.

CI Games podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBankiem dotyczący zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji trzech projektów, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka.

Rada nadzorcza Alior Banku powołała zarząd nowej kadencji w 6-osobowym składzie, dołączając do niego Agnieszkę Nogajczyk-Simeonow oraz Macieja Brzozowskiego na stanowiskach wiceprezesów. W związku z upływem 29 czerwca 2020 r. wspólnej kadencji zarządu banku, wcześniej rezygnację ze sprawowanego mandatu członka zarządu złożyli: Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk, podał bank.

Rada nadzorcza Feerum powołała dotychczasowych członków zarządu: prezesa zarządu Daniela Janusza i członka zarządu Piotra Wielesika, na kolejną, 5 letnią kadencję, podała spółka.

OT Logistics podpisał dokumentację wdrażającą (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy grupy z głównymi wierzycielami finansowymi, podała spółka.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników Frozen District zdecydowało o przeznaczeniu 14 mln zł na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki, podał Playway, na który przypada 11,2 mln zł z tej kwoty.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 31,99 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 58,25 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Archicom wyemitował odsetkowe obligacje na okaziciela w seriach A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020 o wartości nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1000 zł każda w łącznej liczbie 26 552 sztuk na łączną kwotę 26 552 000 zł, podała spółka. Podstawą emisji obligacji jest umowa o organizację emisji obligacji zawarta z SGB-Bankiem.

Akcjonariusze VRG zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 31,05 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Rada nadzorcza T-Bull powołała w skład zarządu Damiana Fijałkowskiego (jako prezesa zarządu) oraz Grzegorza Zwolińskiego (jako członka zarządu), podała spółka.

Akcjonariusze TIM zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,55 mln zł z zysku za 2019 r., wynoszącego 22,71 mln zł, wynika z podjętych uchwał. Kwotę w wysokości 17,16 mln zł przeznaczono na fundusz dywidendowy.

Work Service odnotował 117,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarło z EWP European Wind Power Krasin umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin, podał Erbud. Wartość umowy wynosi 21 372 479 zł netto.

Projprzem Budownictwo, spółka zależna GK Immobile, zawarł ze spółką Plek 1 umowę o generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego Perfumiarnia w Poznaniu, podała GK Immobile. Wartość wynagrodzenia umownego generalnego wykonawcy wynosi 74 799 483,92 zł netto.

Sescom odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2019/2020 r. (1 października 2019 r. - 31 marca 2020 r.) wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia i Siemens Energy podpisały list intencyjny ws. rozwoju technologii kogeneracyjnych oraz wodorowych, podała Polenergia. Celem współpracy jest rozwój nowoczesnych technologii w zakresie dekarbonizacji przemysłu i energetyki.

Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 5,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2019, podała spółka.

Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka.

Boryszew odnotował 35,15 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze GK Immobile zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin odnotował 10,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

