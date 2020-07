Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex osiągnął wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września br.

Libet miał ok. 112 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 289,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 996,3 mln zł.

Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., wynoszącego 270,87 mln euro, w następujący sposób: 133,27 mln euro na dywidendę (4,25 euro na akcję), 68,8 mln euro na rezerwy, 68,8 mln euro - zyski zatrzymane, podała spółka.

KGHM Polska Miedź rozpocznie wkrótce realizację farmy fotowoltaicznej w Legnicy o mocy ok. 3 MW i spodziewa się jej ukończenia w tym roku, poinformował prezes Marcin Chludziński. W przygotowaniu są kolejne farmy na obszarze Zagłębia Miedziowe oraz dalsze działania w kierunku rozwoju własnych źródeł energii.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę o odwołaniu wystąpienie siły wyższej w spółce i poinformowaniu kontrahentów, podała spółka.

Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych - to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w Zielonej Górze. To najnowsza spółka grupy kapitałowej Polskiej Miedzi i pierwsza w województwie lubuskim, podał KGHM.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje sfinalizować transakcję przejęcia aktywów ciepłowniczych Tauron Ciepło do końca 2020 roku, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Grupa CDRL - właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik - zanotowała 85,22 mln zł przychodów w obu markach w II kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 21% r/r, podała spółka. W omawianym okresie wpływy z tytułu sprzedaży w polskim sklepie internetowym wyniosły 12,1 mln zł, co oznacza wzrost o 165% r/r.

Celem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest, aby w perspektywie 10 lat produkcja biometanu w Polsce osiągnęła ok. 4 mld m3, zapowiedział prezes Jerzy Kwieciński. Według wstępnych szacunków, będzie to wymagało ok. 70 mld zł i powstania nawet 1500-2000 biometanowni w całym kraju.

Cargounit zakupił kolejne trzy lokomotywy Dragon 2 (produkcji Newagu), podała spółka. Dzięki tej transakcji flota Dragonów będących w dyspozycji Cargounit wzrosła do 7 sztuk, co czyni ją jedną z największych na polskim rynku. Łącznie Cargounit posiada blisko 180 lokomotyw na wynajem.

Drugi kwartał 2020 roku to dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) najtrudniejszy okres w tym roku, - ale wbrew pierwotnym przewidywaniom - i tak będzie "całkiem niezły", ocenił prezes Jerzy Kwieciński.

Skinwallet spodziewa się debiutu na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia, poinformował prezes Kornel Szwaja.

Akcjonariusze Protektora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 1,19 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał.

Credit Agricole podpisał aneks do umowy z Tauron o dostawę energii w 100% z OZE, podał bank. Credit Agricole chce zmniejszyć swój ślad węglowy o połowę w ciągu 2.lat.

Columbus Energy wraz ze spółką Farmy Fotowoltaiki zawiązał spółkę pod firmą Columbus&Farmy, podał Columbus Energy.

Do gdyńskiego portu dotarł pierwszy pociąg operatorski PKP Cargo Connect, spółki z Grupy PKP Cargo, obsługujący trasę Warszawa - Gdynia - Warszawa. W kilkunastu kontenerach znalazły się polskie produkty eksportowane do Chin, podał przewoźnik.

Varsav Game Studios zakończył negocjacje z Acquaclass Sistemas Ltd z siedzibą w Rio de Janeiro i zawarł warunkową umowę koprodukcji oraz wydania gry "The Path Of Calydra", podała spółka.

Siemens Energy wraz z Siemens Gas and Power podpisał porozumienie o współpracy w krajach UE z grupą Polimex-Mostostal, podały spółki. List intencyjny dotyczy projektów budowy instalacji bloków gazowo-parowych.

Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła), podała spółka. Wartość umowy wynosi 635,06 mln zł brutto.

Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Photon Energy zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Grę "Sniper Ghost Warrior Contracts" (SGWC) zakupiło przeszło 700 tys. graczy, podało CI Games.

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka.

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy, podała spółka. Ułatwi on zapoznanie się z ofertą i zakup odpowiedniego filamentu z linii materiałów termoplastycznych oferowanych przez Grupę Azoty pod marką Tarfuse.

Eobuwie.pl z Grupy CCC otworzyło pierwszy stacjonarny salon Modivo o powierzchni ponad 2,5 tys. m2 w warszawskiej Galerii Młociny, podało eobuwie.pl.

Atal uzna w przychodach II kwartału br. łącznie 767 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom, podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 11,2% r/r do 789,2 mln zł w czerwcu 2020 r., podała spółka.

Immofinanz uplasował 15 418 824 akcji, stanowiących ok. 13,76% kapitału, w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), pozyskując ok. 236 mln euro brutto, podała spółka. Ponadto Immofinanz uplasował w procedurze ABB obligacje zamienne na akcje o wartości 120 mln euro, podano także.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące