Przegląd informacji ze spółek

Oferta mieszkań Budimeksu Nieruchomości powiększy się do ponad 2,5 tys. lokali do końca br., podała spółka.

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. To drugi tegoroczny debiut na głównym parkiecie i 440. spółka notowana na GPW. Do obrotu na rynku regulowanym zostały wprowadzone wszystkie serie akcji spółki oraz prawa do akcji serii E, które były przedmiotem pierwszej oferty publicznej.

Gra "Lust From Beyond" zadebiutuje 24 września na platformie Steam, podało Movie Games.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 793 mln sztuk w I poł. 2020 r. z 782 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 490 mln sztuk z 610 mln rok wcześniej.

Bank Millennium planuje zmniejszenie sieci o co najmniej 110 placówek w 2020 roku, podał bank. Wcześniej bank informował, że zamierza w tym roku ograniczyć liczbę oddziałów o ok. 60.

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarł umowę na realizację budynków modułowych w Stuttgarcie na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG, podał Unibep. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 16,35 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 72,6 mln zł netto.