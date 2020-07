Przegląd informacji ze spółek

AML Polska, spółka zależna British Automotive Holding (BAH) wystosowała do Aston Martin Lagonda Limited oświadczenia o rozwiązaniu, z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia, umowy dilerskiej i umowy serwisowej, podał BAH.

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka.

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, wprowadził do sprzedaży dwie nowe inwestycje obejmujące łącznie 76 lokali: Lazur Park i Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, podała spółka. Termin oddania do użytku Lazur Park oraz Villi Neptun planowany jest na II połowę 2021 r.

Grupa CCC we współpracy z InPost uruchomiła usługę 'Paczka w Weekend' umożliwiającą klientom dostawę do Paczkomatu w sobotę, a nawet w niedzielę, poinformowała spółka.

Grupa Orlen sprzedała 1,56 mln ton asfaltów w 2019 roku, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku, podał PKN Orlen. Oznacza to wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego rekordu sprzedażowego.