Przegląd informacji ze spółek

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koninie (ARR w Koninie) porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy, podała spółka . W ramach projektu, ZE PAK zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE.

Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I połowie 2020 r., podała spółka. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji.