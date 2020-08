Przegląd informacji ze spółek

Getin Noble Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji, podał Polcom. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT.

Comarch podpisał umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited na dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT, o łącznej wartości wynagrodzenia nie mniejszej niż 295,38 mln zł przez 10 lat, podała spółka.

QubicGames planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r., w tym pierwszych gier z serii BIT.TRIP, poinformował prezes Jakub Pieczykolan.

All in! Games celuje w wydawanie ok. 10 tytułów rocznie, poinformował ISBtech prezes Piotr Żygadło. Strategia All in! Games uwzględnia wiele gatunków gier, niestandardowe historie i urządzenia najnowszej generacji (PS5 i Xbox Series X), a także e-sport. Obecnie największe nadzieje wiąże z grą "Ghostrunner".