Przegląd informacji ze spółek

GTC Holding ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Globe Trade Centre (GTC). Wzywający zamierza nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.

Mercator Medical odnotował 230,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lotos Kolej podpisał umowę z Cargounit, w wyniku której dwie lokomotywy TRAXX MS2e wyprodukowane w 2020 roku, będące własnością firmy Cargounit zostaną przekazane do użytkowania Lotos Kolej, podała Grupa Lotos. Pierwsza lokomotywa rozpoczęła już przewozy dla spółki, która obecnie ma w swojej flocie ponad 120 lokomotyw.

Wielton odnotowuje spadek liczby pracowników chorych na COVID-19. Dotychczas zakłady Wieltonu w Wieluniu, dzięki wdrożonym procedurom oraz współpracy z władzami samorządowymi i służbami sanitarno-epidemiologicznymi, utrzymały stabilną działalność nawet w szczycie zachorowań w powiecie wieluńskim, podała spółka.

Celem DataWalk nie jest szybkie uzyskanie rentowności, za to zamierza zwiększyć tempo inwestycji i maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Famur zdecydował o optymalizacji procesów produkcyjnych w grupie produktowej przenośników taśmowych oraz kolejek i tras poprzez przeniesienie ich wytwarzania odpowiednio do oddziałów w Nowym Sączu i Katowicach. Spółka zamierza postawić w stan likwidacji oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz dokonać zwolnień grupowych, które obejmą 198 pracowników, podał Famur.

Mercator Medical planuje ekspansję w Europie Zachodniej - szczególnie w Hiszpanii, Niemczech, Francji, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. W ujęciu wolumenowym spółka chce co najmniej utrzymać ok. 2% udziałów w rosnącym światowym rynku produkcji rękawic jednorazowych, którego wielkość szacowana jest na 500 mld rękawic rocznie w ciągu najbliższych 3-5 lat, poinformował ISBnews.TV prezes Wiesław Żyznowski. Spółka oportunistycznie podchodzi do akwizycji.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs spodziewa się, że sytuacja jego hoteli wróci do poziomu z 2019 r. w ciągu 2-3 lat i wciąż wierzy w tę część swojego portfolio, poinformował ISBnews prezes Franz Jurkowitsch.

Scope Fluidics podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln euro w ramach produktu InnovFinInfectiousDiseases Finance Facility, podała spółka. Ponadto EBI będzie uprawniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia akcji Scope Fluidics stanowiących 4,5% kapitału spółki.

Torpol spodziewa się spokojnego przejścia spółki od obecnej perspektywy finansowej UE do projektów na lata 2021-2027 i nie obawia się istotnej luki inwestycyjnej, wynika ze słów prezesa Grzegorza Grabowskiego. Podkreślił on, że Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości o wartości 2,41 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), zapewniający grupie prowadzenie prac do 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły (po uwzględnieniu wyłączeń konsolidacyjnych) 145,85 mln zł w sierpniu 2020 r., co oznacza wzrost o 16,05% r/r, podała spółka.

Gra "Connection Haunted" wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i wydanie gry, podało No Gravity Games.

Wyniki finansowe Torpolu za II półrocze 2020 r. powinny być nie gorsze niż w I połowie roku, przy marży brutto na sprzedaży powyżej 5%, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Bank Pekao przygotował dla nowych klientów z grupy małych i średnich firm Pakiet Na Plus - w ramach tej oferty firmy otrzymują opiekę dedykowanego doradcy dostępnego dla nich całkowicie zdalnie, podał bank.

Produkcja węgla w Lubelskim Węglu Bogdanka powinna wynieść 8,2 mln ton w tym roku i wrócić do poziomu 9-9,4 mln ton w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes Artur Wasil.

Ronson Development poprowadzi budowę równolegle trzech etapów w każdym z dwóch projektów - Ursus Centralny (etapy I, II i III), gdzie liczba dostępnych lokali wyniesie 209, i Miasto Moje (etapy III, IV i V), z liczbą 296 lokali, podała spółka. W ten sposób Ronson Development chce sprostać rosnącemu popytowi na obie inwestycje.

Klabater przesunął datę premiery gry "This is the Zodiac Speaking" w wersji na PC i w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch na 15 października br., podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ECC Games zadecyduje 1 października o przeprowadzeniu emisji akcji do 2 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. W jej ramach spółka planuje pozyskać środki na produkcję i reklamę gier mobilnych, w tym "Car Mechanic Simulator Racing".

Photon Water - wchodzący w skład grupy Photon Energy - osiągnął znaczące postępy w badaniach i rozwoju własnej czekającej na opatentowanie technologii remediacji, która została wdrożona w wielu zanieczyszczonych miejscach na świecie, z korzystnymi rezultatami w zakresie neutralizacji związków perfluorowanych i polifluorowanych (PFAS), podał Photon Energy.

Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości o wartości 2,41 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), zapewniający grupie prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, z tego 2 305,9 mln zł netto to kontrakty realizowane przez Torpol S.A., 94,91 mln zł netto - kontrakty realizowane przez Torpol Oil&Gas (TOG), podała spółka.

Wysokość oczekiwanych przychodów Data Walk zakontraktowanych do zafakturowania w 2020 r. wynosi obecnie 15 713 tys. zł, podała spółka.

Torpol odnotował 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

