Przegląd informacji ze spółek

Statystyczny posiadacz karty Santander Bank Polska w wieku 13-18 lat sięgnął po nią w wakacje 26 razy i wydał łącznie 540 zł, zaś w perspektywie całego roku (1 maja 2019 r. - 30 kwietnia 2020 r.) nastoletni klienci banku dokonali ponad 0,5 mln transakcji zakupowych BLIK-iem, ponad 340 tys. tradycyjnych przelewów i przeciętnie 100 razy (niemal co trzeci dzień), logowali się do bankowości mobilnej, podał bank.

Wniosek spółki Celon Pharma o dofinansowanie projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł.

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Goblinz Studio SAS z Francji, podała spółka. Na mocy tej umowy Forever Entertainment otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry "A Long Way Down" na platformie Nintendo Switch, PS4, Xbox One.