Przegląd informacji ze spółek

PKN Orlen rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę, podała spółka. Inwestycja, obejmująca instalację produkcyjną, infrastrukturę logistyczną oraz dystrybucyjną, jest istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu w obszarze paliw alternatywnych.

Drago entertainment rozpoczęło publiczną ofertę akcji (IPO) o wartości do 2 mln zł, podała spółka. Od dziś więksi inwestorzy mogą składać zapisy w ramach I transzy o wartości 1 mln zł, co jest równe progowi dojścia emisji do skutku. 22 września ruszy kolejny etap emisji i rozpoczną się zapisy w ramach II transzy, również o wartości 1 mln zł. Jeszcze w tym roku spółka planuje złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.