Przegląd informacji ze spółek

Enea Operator - spółka zależna Enei - podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu o dofinansowanie ze środków unijnych projektów budowy elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatów nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego, podała spółka. Łączna wartość projektów to niemal 56,9 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi ponad 39,7 mln zł.

Rada nadzorcza Mabionu delegowała członka rady nadzorczej Adama Pietruszkiewicza do zarządu spółki, podał Mabion. Adam Pietruszkiewicz będzie odpowiedzialny za realizację nowych projektów strategicznych w spółce.

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe dokonało uzgodnień z austriacką Liebherr Werk Nenzing w sprawie zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej, dotyczącej produkcji i dostawy konstrukcji maszynowych do dźwigów. W związku z tym szacuje, że przychody wynikające z umów ze spółkami Liebherr wyniosą ok. 63 mln zł w br. i ok. 75 mln zł w 2021 r., podał Mostostal.