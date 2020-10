Przegląd informacji ze spółek

MaForm Holding Luxembourg S.A R.L. podniósł cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Fabryk Mebli Forte do 30,1 zł za sztukę z 27,2 zł, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 57,4 mln zł w III kw. 2020 r. i były niższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka.

Mo-Bruk podpisał z powiatem zgierskim umowę o wartości 15,7 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Invista, One, Partnerbud w upadłości, PBS Finanse, Regnon w likwidacji.

Budimex Nieruchomości w III kwartale 2020 r. zawarł 383 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 555 umowami zawartymi w III kwartale 2019 r. Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2020 r. wyniosła 465, w porównaniu z 282 umowami zawartymi rok wcześniej, podał Budimex.

Budimex szacuje skonsolidowany wynik finansowy netto za III kwartał 2020 r. na 146 mln zł, co stanowi wzrost o 81 mln zł r/r (tj. o 125%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Ronson Development wyemitował 100 tys. obligacji serii V o wartości nominalnej 1 tys. zł każda na łączną kwotę 100 mln zł, podała spółka.

SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka.

Ailleron szacuje, że jego obecny portfel zamówień jest na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub.r. i liczy na dobre wyniki całego 2020 r., wynika ze słów wiceprezesa Grzegorza Młynarczyka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Beaty Kozłowskiej-Chyły na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podała Komisja.

Dino Polska otworzyło do końca września 2020 r. 153 nowe sklepy wobec 138 rok wcześniej, podała sieć.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,35 mld zł we wrześniu 2020 r., tj. wzrosła o 30,8% r/r, podała giełda.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) finalizuje budowę nowej kopalni węgla koksowego "Jastrzębie-Bzie". Trwają intensywne prace umożliwiające przygotowanie wydobycia węgla w IV kwartale 2021 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Artur Dyczko.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ocenia, że utworzony w styczniu 2018 roku Stabilizacyjny FIZ okazał się znakomitym stabilizatorem dla spółki na okres ogólnoświatowego spowolnienia i skutków pandemii COVID-19 i liczy na uzupełnienie środków w Funduszu, gdy poprawi się sytuacja na rynku węgla, poinformował ISBnews wiceprezes JSW Artur Dyczko.

Elektrownia Turów - należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), spółki zależnej PGE - podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków, podało PGE GiEK. Inwestycja zostanie zrealizowana z ramach dostosowania Elektrowni Turów do wymogów środowiskowych zapisanych m.in. w konkluzjach BAT. Wartość kontraktu to ponad 120 mln zł netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Mając na uwadze wdrażany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) program tzw. Zielonej zmiany, grupa prowadzi poszukiwania partnera biznesowego do realizacji projektów fotowoltaicznych, poinformował ISBnews wiceprezes Artur Dyczko.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r., poinformował ISBnews wiceprezes Artur Dyczko.

Dom Development, w odpowiedzi na silny popyt w III kwartale 2020 r., rozpoczął budowę ponad 2 000 lokali, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b we wrześniu 2020 r. wobec 5,7 USD/b miesiąc wcześniej i 12,6 USD/b we wrześniu 2019 r., podała spółka.

Grupa Dom Development sprzedała w III kwartale br. 995 lokali netto (o 6% więcej r/r), a przekazała 692 lokale (o 18% mniej niż rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

GI International nabyło 500 akcji Work Service w wyniku ogłoszonego wezwania, podał podmiot pośredniczący Biuro maklerskie mBanku.

Przychody TIM wzrosły o 16,4% r/r do 84,17 mln zł we wrześniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 14,8% r/r do 675,36 mln zł.

Konsorcjum PBDI, spółki zależnej Erbudu, oraz P&Q zawarło z Baltic Green I umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty, podał Erbud. Całkowita wartość kontraktu netto wynosi 42 825 138,23 zł netto, wartość przypadająca na PBDI to 28 455 100,73 zł netto.

Rada nadzorcza Larq powołała w skład zarządu na okres do końca V wspólnej kadencji Małgorzatę Dzięcioł na stanowisko prezesa zarządu, ze skutkiem od 2 października 2020 roku, podała spółka.

MOL wyemituje w przyszłym tygodniu niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane o wartości 650 mln euro, podała spółka.

Dekpol Deweloper - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać posadowiony ten budynek, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 20% skonsolidowanych przychodów Grupy Dekpol za 2019 rok.

