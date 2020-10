Przegląd informacji ze spółek

Kruk zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji własnych, stanowiących 1,43% kapitału, po 350 zł za sztukę, podała spółka. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020 r.

Famur zawarł umowę na dostawę 37 sekcji obudowy ze sterowaniem, a także świadczeniem usług nadzoru nad montażem dla SUEK-Kuzbass na potrzeby Kopalni 7 Nojabria-Nowaja w Rosji, podała spółka. Wartość umowy to 6,8 mln euro brutto.

British Automotive Holding (BAH) w okresie od lipca do września 2020 r. sprzedał 370 samochodów marki Land Rover i Jaguar, podała spółka.

Poszukiwanie i wydobycie węglowodorów to obszar, który byłby dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) najciekawszy pod kątem udziału w prywatyzacji, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Podczas gdy na rynku amerykańskim indeksy śmiało zmierzały w kierunku szczytów, zyskując w przypadku indeksu Nasdaq100 nawet 3%, a parkiety największych giełd Europy zyskiwały ok. 0,6% (DAX i CAC40), zachowanie indeksu WIG20 nie może napawać optymizmem. W tak optymistycznym otoczeniu rynkowym rodzimy indeks blue chipów zniżkował o 0,9%, kończąc tym samym sesję na minusie po raz piąty z rzędu.

Echo Investment wprowadziło do sprzedaży ok. 100 apartamentów w ramach II etapu osiedla Enter w Poznaniu, podała spółka. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynków z końcem 2021 roku.