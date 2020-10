Przegląd informacji ze społek

Mabion podpisał wstępne porozumienia (Memorandum of Understanding, MoU) z Taxon Therapeutics Ltd. dotyczące współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji na całym świecie produktów leczniczych opartych o przeciwciało monoklonalne rozpoznające receptor CD20 na ludzkich limfocytach B w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich, podała spółka.

LPP wdrożyło we współpracy z firmą K2Bots.AI chatbota drugiej generacji, z którego pomocy mogą korzystać klienci należących do LPP marek Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay, podała spółka. Narzędzie pozwala obecnie na rozwiązanie 200 najbardziej popularnych problemów zgłaszanych do Contact Center przez klientów sklepów internetowych.

Asbis Enterprises Plc wypracował we wrześniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 166 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 39% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.