Przegląd informacji ze spółek

Liczba kart Sim w sieci Orange Polska wzrosła o 3,5% r/r do 15 669 tys. na koniec III kw. 2020 r., zaś liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w tym czasie o 8,3% r/r do 1 441 tys., podał operator.

Spadek kapitalizacji spółek naftowych dotyka przedstawicieli tego sektora na całym świecie i wynika ze zmiany nastawienia inwestorów, związanego z nadmiernymi mocami produkcyjnymi i spadkiem popytu oraz konieczności transformacji w kierunku np. zielonej energii, uważa wiceprezes Instytutu Staszica (IS) Dawid Piekarz. Według niego, powrót marż do stanu sprzed pandemii wydaje się w perspektywie najbliższych lat co najmniej dyskusyjny, a to oznacza, że na rynku pozostawać będą najefektywniejsi kosztowo, którzy uzyskują rentowność i przy trudnym otoczeniu makro oraz ci, którzy budują pozarafineryjną wartość dodaną. A kiedy ustąpi covidowa panika, rynki zaczną wyceniać aktywa właśnie w oparciu o to kryterium.