Przegląd informacji ze spółek

Sescom kupił 100% udziałów w kapitale zakładowym FIXFM za 25 tys. zł, podała spółka. FIXFM posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku zamówień technicznych. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł.

Akcjonariusze Work Service zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 listopada br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 28 205 128 nowych akcji o wartości nominalnej 0,1 zł i cenie emisyjnej 0,39 zł, wynika z projektów uchwał. Emisja akcji będzie skierowana wyłącznie do Gi International.

All In! Games zawarło porozumienie z The Farm 51 dotyczące wspólnego wydania gry "Chernobylite", podała spółka.