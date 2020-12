Przegląd informacji ze spółek

Archicom Nieruchomości JN2, spółka zależna Archicomu, zawarła umowę na zakup nieruchomości gruntowej w Iwinach (gmina Siechnice, powiat wrocławski) przy ulicy Radomierzyckiej, o powierzchni 65 667 m2 za 32,83 mln zł netto, podała spółka. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej na ok. 540 lokali, dodano.

PKN Orlen przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group - jednego z największych wydawców w Polsce, podał koncern. Spółka podkreśla, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Dom Development rozpoczął wydawanie kluczy na Osiedlu Grabiszyńska 141 we Wrocławiu, które obejmuje 59 mieszkań i 3 lokale usługowe, podała spółka.

Plantwear, po wejściu na Ukrainę i do Rumunii w tym roku, planuje jeszcze premierę serwisów w języku niemieckim skierowane do klientów z Niemiec oraz Austrii. W tym roku spółka zwiększy także portfolio marek o nowy koncept Just Plants, poinformował ISBnews prezes Wiktor Pyrzyk.