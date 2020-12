Przegląd informacji ze spółek

Kredyt Inkaso, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.

Zarząd Mercator Medical, w ramach polityki dywidendowej obejmującej przeznaczenie ok. 35% skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub program odkupu akcji własnych, jest skłonny do przeznaczenia na dywidenę kwoty relatywnie wyższej niż na buy-back, poinformował prezes Wiesław Żyznowski.

Mercator Medical zdecydował o rozpoczęciu 15 grudnia skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 3 czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, podała spółka. Skup może objąć do 803 365 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 1 300 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten cel 20,06 mln zł, podano także.

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office - EPO) o o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, tj. dla zgłoszenia patentowego BacterOMIC zatytułowanego "Mikrofluidischer chip with an unvented gas cavity in a microfluidic chip", podał Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.