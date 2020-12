Przegląd informacji ze spółek

"Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025" zakłada przeznaczanie na dywidendę średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto z roku poprzedniego, co ma dać łącznie ok. 1,7 mld zł dywidend (ok. 180 zł na akcję), podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i United Nations Global Compact Network Poland (GCNP) podpisały porozumienie o współpracy (memorandum of understanding) w zakresie wsparcia narzędzi do finansowania zrównoważonego rozwoju, podała giełda.

All in! Games zawarł ze spółką Ekipa list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry. All In! Games ma pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu gry, podała spółka.