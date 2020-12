Przegląd informacji ze spółek

Grupa Kęty zakłada, że udział eksportu w jej przychodach może wzrosnąć do ok. 53% w 2025 r. wobec zakładanych na koniec 2020 r. ok. 49%, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski.

Polityka dywidendowa Lubelskiego Węgla Bogdanka przyjęta w strategii do 2030 r. przewiduje wypłacanie akcjonariuszom do 50% jednostkowego zysku netto, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka przyjęła "Strategię rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku)", w której zakłada w latach 2021-2025 m.in. średnią produkcję ok. 9,7 mln ton rocznie, ok. 535 mln zł nakładów inwestycyjnych i 33% marży EBITDA, podała spółka. W 2030 r. chce osiągnąć 34% udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej.