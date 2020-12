Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Ciech zdecydował o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania w kwocie (wg obecnych przewidywań) 2 115 mln zł (lub równowartość w euro), podała spółka. Główny cel to refinansowanie kredytów o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł.