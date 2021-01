Przegląd informacji ze spółek

Oferta Budimeksu, warta 69,89 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na projekt pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)" - podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bankowych papierów wartościowych emitowanych w ramach Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5 mld zł, podał bank.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku - roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).