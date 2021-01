Przegląd informacji ze spółek

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Rotopino.pl - spółkę zależną Oponeo.pl - w 2020 roku wyniosła 88,61 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, podało Oponeo.pl.

Spółka Baltic Power - wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN Orlen - podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podał PKN Orlen. To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu 3B inwestycji na 89 lokali mieszkalnych przy ulicy Coopera w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to ok. 22,7 mln zł netto.

Unseen Silence aktualnie realizuje emisję akcji do 1 mln zł i planuje wejście na NewConnect w bieżącym roku, poinformował prezes Ignacy Kurkowski. W pełnej produkcji spółka ma aktualnie dwie gry "Ultra Mega Cats" i "Terror: Endless Night".

CanPoland z Grupy Pelion planuje crowdfunding o wartości do 1 mln euro, promowany przez Crowdway.pl, a w I półroczu 2022 roku - debiut na rynku NewConnect, podała spółka.

TSS Europe B.V. przedłużył termin zapisów w wezwaniu na 100% akcji Simple do 22 lutego, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku. Początkowo zapisy miały być przyjmowane od 5 stycznia do 5 lutego br.

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 83,9 mln zł w IV kw. 2020 r., tj. o 15% więcej w skali roku, podała spółka. Narastająco od początku roku spłaty sięgnęły 328,3 mln zł (wzrost o 25% r/r). Grupa Best nabyła w IV kw. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 53,3 mln zł za kwotę 7,5 mln zł.

Best przyjął program publicznej emisji obligacji o wartości do 200 mln zł wielu serii, podała spółka. Best planuje w najbliższych dniach złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny związany z programem.