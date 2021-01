Przegląd informacji ze spółek

Kryzysu nie przetrwa 40% punktów gastronomicznych, ale ci którym się to uda powinni sobie całkiem nieźle poradzić, ocenił prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek w rozmowie z ISBnews.TV. Spółka nie planuje składania pozwu wobec Skarbu Państwa za lockdown.

Polenergia Dystrybucja - spółka zależna Polenergii - przystąpiła do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2026, który zakłada łącznie 105 mln zł nakładów, podała spółka.

W dwóch rafineriach należących do Orlen Południe: Jedliczu i Trzebini przerobiono ok. 253,7 tys. ton polskiej ropy naftowej w 2020 roku, podała spółka. W 2019 roku przerobiono 300,5 tys. ton polskiej ropy.

Brand24 miał 3 470 aktywnych klientów na koniec 2020 r., co oznacza wzrost o 260 klientów kw/kw, podała spółka. Jest to również 8-proc. wzrost netto aktywnych użytkowników w porównaniu z III kwartałem 2020 r.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK, spółka z Grupy PGE) będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW, podało PGE.

Columbus Energy zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie na 10 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia uchwał o podwyższenia kapitału zakładowego : o kwotę nie większą niż 7 555 002,84 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 997 356 akcji serii B, o kwotę nie większą niż 20 769 228,90 zł poprzez emisję nie więcej niż 10 989 010 akcji serii C oraz o kwotę nie większą niż 7 195 999,23 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 807 407 akcji serii D - wszystkie z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała trzech wiceprezesów zarządu - Błażeja Szczeckiego i Wojciecha Werochowskiego, dotychczas związanych z Bankiem Pekao, oraz Jerzego Kwiecińskiego , podał bank. Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski dołączą do bieżącej, wspólnej kadencji zarządu banku 15 stycznia 2021 r., natomiast Jerzy Kwieciński - 1 lutego 2021 r.

Ursus w restrukturyzacji zwrócił się do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wydłużenie do 31 marca 2021 r. terminu na rozliczenie należności wynikającej z umowy pożyczki w kwocie 15,5 mln zł plus odsetki, podała spółka.