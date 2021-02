Przegląd informacji ze spółek

Komputronik szacuje, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.): przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł), podała spółka .

Grupa Kęty wybrała Rothschild & Co Polska na doradcę w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) i jego ewentualnej sprzedaży, podała spółka.

Echo rozważa przeprowadzenie emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu emisji do łącznej kwoty 1 mld zł, podała spółka. Chodzi o papiery o okresie zapadalności nie dłuższym niż 4 lata.

Bloober Team planuje rozpocząć dystrybucję gry "Layers of Fear VR" w wersji Sony PlayStation VR w I kw. 2021 r., podała spółka.

Oprócz wznowienia lotów do Egiptu, Novaturas do programu kierunków wakacyjnych na luty-marzec włączy również loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na Malediwy, podała spółka.