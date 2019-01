Przegląd prasy

--Opłaty za wywóz i składowanie śmieci ciągle rosną, w kraju brakuje też instalacji do przetwarzania surowców

--Wartość inwestycji pracodawców w świadczenia pozapłacowe wzrosła o prawie 1 mld zł do 12,2 mld zł w ub.r.

--Gros spółek IT pokaże solidne wyniki za 2018 r., są też szanse na sute dywidendy

--Minister energii przyznaje w przesłanym do Brukseli dokumencie, że budowa nowych odkrywek węgla brunatnego jest nieopłacalna

--Budowa elektrowni Ostrołęka C może kosztować nawet 8 mld zł zamiast 6 mld zł wg gazety

--KSF chciałby do końca lutego poznać szczegółowy harmonogram dalszych prac nad nowym WIBOR-em wg gazety

--Jakubas czeka na odpowiedź ws. oferty złożonej na Eurozet do końca stycznia; w przypadku braku decyzji sprzedającego po tym terminie nie zamierza uczestniczyć w procesie

--PKP Cargo: Przewozy wzrosły wg masy o 3,2% r/r do ok. 111 mln ton w 2018 r.

--PZPM: Udział eko-autobusów w rejestracjach wzrósł do ok. 11,7% w 2018 r.

--ARP przekaże 30 mln zł na sieć wodociągową we Wrocławiu i Kobierzycach

--Tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszyło do 5,1% w 2018 r. wg analityków

--Orange Polska zaprosił 15 startupów do akceleracji w 2018 r.

--MF: Dług sektora general government wzrósł do 1028 mld zł na koniec III kw.

--Infoscan pracuje nad odpowiedziami do FDA, liczy na sukces na rynku USA

--Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

--Hardt z RPP: Tempo wzrostu PKB spowolni do ok. 4% r/r w 2019 r.

--Wskaźnik Ifo dla Niemiec spadł do 99,1 pkt w styczniu

--Coface: Tempo wzrostu PKB spowolni do 3,7% r/r w 2019 r.

--The Heart i Mastercard tworzą The Heart Ventures by budować 10 startupów rocznie