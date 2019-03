Przegląd prasy

-- Rynek zalał resort finansów uwagami do strategii - lista zastrzeżeń jest długa

--W styczniu sprowadzono zza granicy 1,96 mln ton węgla, w tym 1,29 mln ton z Rosji. Łączny koszt to 813,9 mln zł

-- PKO BP wypatruje okazji do przejęć za granicą, chce mieć silną pozycję w krajach ościennych

-- Giełda Papierów Wartościowych uruchamia program wsparcia pokrycia analitycznego dla spółek . Będzie płacić biurom maklerskim za to, że zatrudnieni w nich analitycy będą przygotowywać raporty o wybranych spółkach

--Oferta Torpolu, warta 624,9 mln zł brutto (tj. ok. 508 mln zł netto), otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach aukcji elektronicznej PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) do przetargu pn: "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście", podał Torpol.