Przegląd prasy

--Budowa części dróg szybkiego ruchu staje się nieopłacalna - spółki same zrywają kontrakty lub nie podpisują umów po wygranych przetargach

--Ceny trzody chlewnej w skupie, drobiu i jaj mogą wzrosnąć o kilka procent do końca miesiąca wg analityków

--Indeks WIG20 spadł o 0,18% na zamknięciu we wtorek

--Przychody Wojasa wzrosły o 35,2% r/r do 24,8 mln zł w maju

--Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 11,56% r/r w V

--CMS: Sektor firm pożyczkowych płaci ok. 20 mln zł podatku bankowego rocznie

--Przychody Wittchena wzrosły o 27% r/r do 16,7 mln zł w maju

--Sfinks Polska chce otworzyć co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

--MF: Luka w VAT spadła do 12,5% potencjalnych wpływów w 2018 z 15,4% w 2017 r.

--Przychody VRG wzrosły o ok. 42,4% r/r do ok. 96,1 mln zł w maju