Przegląd prasy

--Ciech ruszył z pionierskim programem crowdsourcingowym, by nawiązać współpracę z naukowcami z całego świata

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,19% na zamknięciu we środę

--PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos

--CEZ New Energy wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad Euroklimatem

--Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł do 55,5 mld USD w maju

--Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła o 15 r/r do 63 w II kw. 2019 r.

--Robyg wprowadza do oferty 165 lokali w kolejnym etapie inwestycji Mój Ursus

--Przychody VRG wzrosły o ok. 30,7% r/r do ok. 89,8 mln zł w czerwcu