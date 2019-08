Przegląd prasy

--Niemal co piąte wolne miejsce pracy w I kw. 2019 r. było w sektorze budowlanym. W ciągu ostatnich 5 lat zapotrzebowanie na budowlańców o zróżnicowanych kwalifikacjach zwiększyło się prawie trzykrotnie

--Bancovo pracuje nad nową strategią. Do końca tego roku liczy na współpracę z 20 partnerami

--ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia

--Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 51,2% w lipcu

--Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,4 pkt w VII wg fin. danych

--Dochód netto Atrium z najmu w Polsce wzrósł do 55,1 mln euro w I poł. 2019 r.

--ING BSK: PKB wzrośnie do 4,5% w br., a CPI przebije 3% na początku 2020 r.

--Solaris ma umowę na dostawę do 300 autobusów InterUrbino do Włoch

--GDDKiA chce ogłosić przetargi na ok. 250 km dróg za ok. 12 mld zł do końca 2019r