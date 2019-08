Przegląd prasy

--Prezes IDM: Koszty regulacji powinny być dostosowane do skali działania polskich biur maklerskich; koszty transakcyjne w Polsce są 5-10 razy większe niż w Turcji

--Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia 2 funduszy od GO TFI

--Ultimate Games przejął prawa do 'Knight Simulator' oraz 'Roman Legionary' na PC

--Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,5% r/r w lipcu

--EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 18 mld euro w czerwcu

--ITI Neovision złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kino Świat

--Sportmaster złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Go Sport Polska

--Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 22% r/r do ok. 17,5 mln zł w VII