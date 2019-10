Przegląd prasy

--Fundacja Digital Poland i PwC: 60% Polaków jest sceptycznie nastawionych do nowych technologii

--PKO BP i Pekao są faworytami do przejęcia wystawionego na sprzedaż mBanku wg analityków ankietowanych przez gazetę

--Horvath z MOL-a: W krótkim i średnim terminie to nie pojazdy elektryczne najbardziej wpływają na spadek popytu na paliwa, a coraz bardziej efektywne technologie silników spalinowych

--Naimski: Wybudujemy farmy wiatrowe na morzu, w perspektywie 20-25 lat będziemy wytwarzali ok. 20% energii z OZE i 20% z energetyki jądrowej

--Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

--Lokum Deweloper wprowadził do oferty 152 mieszkania w Sobótce

--MF przekaże z budżetu na rynek 12,1 mld zł do końca 2019 r.

--ARP i Rafako zaprezentowały prototyp e-busa do konkursu NCBiR

--KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r/r do 10,6 mld zł w I-VIII 2019

--Opti TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad LFI 1 FIZAN

--EuroRating obniżył perspektywę ratingu BBB mBanku do negatywnej

--EuroRating obniżył perspektywę ratingu BB+ Banku Millennium do negatywnej

--Prezes PFR: Transformacja energetyczna wymaga ok. 150 mld zł finans. dłużnego

--Atal wprowadził do oferty 114 lokali w II etapie os. Nowe Miasto Jagodno

--ZUS przekazał do OFE 21,12 mln zł

--Airtime spodziewa się wzrostu obrotu do 81 mln euro w br., planuje debiut na GPW

--PIE: Import LNG do Polski wzrósł do 2 742 mln m3 (po regazyfikacji) w 2018 r.

--KIR rozliczył 158 mln transakcji o wartości 461,8 mld zł we wrześniu

--Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

--AS24 chce mieć w Polsce 33 stacje do końca 2019 roku, 50 do końca 2021 roku

--Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

--Przychody Monnari Trade wzrosły o 27,89% r/r do ok. 18,8 mln zł we wrześniu