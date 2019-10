Przegląd prasy

--Europejski Bank Inwestycyjny, udzielając kredytów ma mocniej wspierać środowisko, co może skomplikować plany Polsce

--Indeks WIG20 spadł o 0,53% na zamknięciu we czwartek

--Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E

--BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

--PSE: Moc zainstalowana w PV w KSE wzrosła o 158,4% r/r do 1007,2 MW

--PKP PLK ogłosiły przetarg na połączenie kolejowe do Portu Lotniczego Katowice

--PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r.

--Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,0% m/m we wrześniu

--PIE: Polska będzie miała 3. co do wielkości flotę e-autobusów w Europie do 2025