Przegląd prasy

--mBankiem powinni zainteresować się wszyscy duzi gracze z Polski, ale także ci, którzy u nas banku nie mają lub jest on niewielki wg ekspertów

--Nielsen: Sprzedaż wina wzrosła o 9% r/r do rekordowych 3,2 mld zł w ciągu 12 miesięcy do sierpnia 2019 r.

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,32% na zamknięciu we wtorek

--Polwax złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania ws. prospektu emisyjnego

--Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne

--NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 0,4% m/m, kredyty wzrosły o 0,3% m/m we wrześniu

--Ronson wprowadził do sprzedaży 38 lokali w ostatnim etapie projektu Grunwald2

--Emilewicz: Produkcja budowalno-montażowej wzrośnie o ok. 6% r/r w październiku

--Wizz Air uruchomi loty z Zaporoża do Gdańska, Wrocławia i Krakowa

--Forum Energii: Rynek mocy wymaga reformy i dostosowania do przepisów UE

--Przychody Asbisu spadły wstępnie o 11% r/r do ok. 167 mln USD we wrześniu