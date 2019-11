Przegląd prasy

--Pracownicy mogą od dziś żądać przywrócenia do pracy przez sąd I instancji, a więc przed prawomocnym zakończeniem procesu

--Inovo VP: Liczba inwestycji VC to 28, a łączna wartość - 365,5 mln zł w III kw.

--Lokum Deweloper wprowadził do oferty 230 mieszkań na osiedlu Lokum Salsa

--EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,9% w 2019 r.

--Sura z RPP nie widzi podstaw do zmiany stóp proc. w najbliższych kwartałach

--Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

--Przychody Wojasa z Bartkiem wzrosły o 13,5% r/r do 33,58 mln zł w październiku

--Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku

--W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

--PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

--URE: Wnioski taryfowe ws. energii elektrycznej powinny wpłynąć do połowy XI

--Pekao: Dyskusje z audytorami dot. wyroku tzw. dużego TSUE potrwają do końca roku

--Prezydent: Podróże do USA bez wiz na max. 90 dni - od 11 listopada br.

--Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 13,27% r/r w X

--BFG wyznaczył PKO BP wysokość MREL do osiągnięcia do końca 2022 r.

--Przychody Auto Partner wzrosły o 21,3% r/r do 137,81 mln zł w październiku

--IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

--Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,1% m/m we wrześniu

--Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 5% r/r we wrześniu

--BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości branży IT wzrosły do ok. 209 mln zł