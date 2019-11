Przegląd prasy

--Skiba z MF: Nowo zatrudnieni na etacie w przyszłym roku będą mieli prawo do zasiłków dopiero po upływie 90 dni ubezpieczenia (wobec 30 dni obecnie)

--We wrześniu produkty 4 największych operatorów komórkowych można było kupić w ok. 3,3 tys. tradycyjnych punktów, tj. o ok. 60 mniej niż w grudniu ub.r.