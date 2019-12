Przegląd prasy

-- Murapol: Bliżej nam do powrotu na Catalyst niż do debiutu na głównym rynku GPW

--Enter Air podpisał aneks do umowy z Itaka Holdings o wartości ok. 285,4 mln zł

--Kruk: Co trzeci Polak chce wydać na święta do 1 tys. zł, co czwarty - do 500 zł