Przegląd prasy

--Eurostat: Liczba samozatrudnionych w Polsce wzrosła w ub.r. o prawie 70 tys. i wyniosła 1,33 mln, co stanowiło 8% pracujących ogółem

--PwC: Rynek franczyzowy może w tym roku urosnąć o ponad 2 tys. punktów do 83,2 tys. punktów

--Grupa Kęty podwyższyła prognozę zysku netto na 2019 o 13% do 294 mln zł

--Grupa Agora ma umowę z Food for Nation na rozwój sieci gastronomicznej Pasibus

--ES-System złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z obrotu na GPW

--Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

--MR o Brexicie: Dla przedsiębiorców do końca roku bez zmian

--MR: Chętni do skorzystania z małego ZUS-u Plus powinni się zgłaszać do 2 marca