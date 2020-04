Przegląd prasy

-- Sejm ma się dziś zająć kontrowersyjnym projektem ustawy w sprawie zasad zdalnego głosowania w wyborach prezydenckich. Pracownicy Poczty Polskiej i eksperci ostrzegają, że obsługa głosowania to szaleństwo

-- Jarosław Gowin nie poprze pomysłu Jarosława Kaczyńskieg, by w wyborach prezydenckich Polacy głosowali korespondencyjnie. To może oznaczać koniec rządu PiS

--Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 22% m/m do 15,6 mln zł w marcu

--NBP: Zysk netto banków wzrósł o 58,1% r/r do 1,77 mld zł w I-II 2020 r.

--Intersport wdraża zmiany w organizacji pracy i płacach od 1 IV do 30 VI

--innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii

--JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z obrotu na GPW

--Przychody VRG spadły o ok. 42,4% r/r do ok. 42,5 mln zł w marcu