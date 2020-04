Przegląd prasy

--PFR nie jest podmiotem finansów publicznych, więc jego zadłużenie nie będzie się zaliczać do długu sektora finansów publicznych, ale umarzane pożyczki staną się wprost obciążeniem dla budżetu

--Kropiwnicki z RPP: Obniżanie stopy procentowej NBP będzie bezskuteczne głównie dlatego, że nie jest pewne, czy wpłynie to na cenę kredytu w bankach

--Kropiwnicki z RPP: Ani w polityce pieniężnej, ani fiskalnej to nie jest czas na tzw. helicopter money (być może przyjdzie po ustąpieniu pandemii)

--Gowin: Porozumienie zrobi wszystko, by przetrwał większościowy rząd Zjednoczonej Prawicy

--Adamczyk: Nie będzie cięć funduszy na inwestycje publiczne, a taryfy dostępu do torów zostaną obniżone

--Prezes Frisco.pl: Frisco rok do roku rosło w tempie 30-40%; obecnie dynamika wzrostu jest czterokrotna, a szacowany przez nas popyt jeszcze większy

--Pierwszy polski test genetyczny do wykrywania koronawirusa stworzyli naukowcy z Poznania, a wyprodukują go trzy rodzinne firmy; rząd zapłaci za sztukę 8 razy mniej niż za testy kupowane dotąd za granicą

--Aviva sfinansuje zakup drukarek 3D do produkcji przyłbic na Wydziale Fizyki UW

--Fundacja Grupy PKP przekazała sprzęt do Sanepidu w Warszawie

--KE apeluje o przedłużenie ograniczeń w podróży do połowy maja

--'Minutes' RPP: Członkowie RPP podzielni co skali obniżki stóp proc. w marcu

--Morawiecki: Zamknięcie galerii - do 19 IV, szkół - do 26 IV, granic - do 3 V