Przegląd prasy

-- Ministerstwo Finansów chce odroczyć moment podwyższenia zerowej stawki akcyzy od e-papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych (NWT) o trzy miesiące, co oznacza, że resort rezygnuje ze 170 mln zł

-- Wynik wyborów neutralny dla złotego i tak powinno pozostać, bo dla jego notowań nadal kluczowe znaczenie ma nastawienie globalnych inwestorów do ryzyka

-- Europejski wskaźnik nastrojów (ESI), obliczany przez Komisję Europejską wzrósł w Polsce w czerwcu do 57,6 pkt z rekordowo niskiego poziomu 46,9 pkt w maju. To jego największa miesięczna zwyżka od grudnia 1999 r. Mimo to ESI w Polsce pozostaje o ponad 40% niżej niż w styczniu i lutym, czyli przed pandemią